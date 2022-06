Mais de 300 mulheres são atendidas no 'Dia D para prevenção ao câncer de colo de útero' em Búzios - Prefeitura de Búzios

Mais de 300 mulheres são atendidas no 'Dia D para prevenção ao câncer de colo de útero' em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 29/06/2022 14:16

Búzios - Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Mulher e do Idoso, a Prefeitura de Búzios realizou, no dia 25, o “Dia D” de prevenção ao câncer de colo de útero no município. A campanha, voltada para as mulheres com a faixa etária entre 25 a 64 anos, realizou o exame preventivo contra o câncer de colo de útero, popularmente conhecido como “Papanicolau”, na Clínica da Família e todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal, e foram coletados 310 preventivos.



A coordenadora da Atenção Primária de Saúde, Patrícia Paixão, explica que o exame é oferecido regularmente no município ao longo do ano, e que que essa mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura do exame “Papanicolau” e ao mesmo tempo sensibilizar as mulheres procurar a UBS do bairro onde residem para manter o exame periodicamente.



Além de servir para a detecção de lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV, o Papanicolaou indica se você tem alguma outra infecção que precisa ser tratada.

Unidades de saúde de Búzios



• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• UBS Arpoador (Arpoador)

• UBS Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• UBS Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• UBS Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)