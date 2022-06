Búzios vacina as crianças contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/06/2022 14:16

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está em atualização do Cronograma de Vacinação contra a Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, nesta Quinta-feira (30/06), as 14h, serão vacinadas as Crianças de 5 anos a 11anos, as 14h, nas UBS: Olavo da Costa (Vila Verde), Arpoador (Arpoador), Lilson M de Souza (Cem Braça), Benildo Motta (São José), José Gonçalves (José Gonçalves), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Antonio Elesbão dos Santos (Rasa).



Já na Sexta-feira (01/07), também as 14h, as Crianças de 5 anos a 11 anos, as 14h, nas UBS: Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão), Dr. Paulo Acherman (Ferradura), UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá), Haroldo Francisco Ceravolo (Brava).