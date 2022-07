Pela primeira vez na história de Búzios, Prefeitura entrega títulos de propriedade para moradores - Prefeitura de Búzios

Publicado 07/07/2022 12:57

Búzios - O prefeito Alexandre Martins assinou nesta quarta-feira (06) a primeira Certidão de Regularização Fundiária (CRF) da história do município. O projeto de regularização fundiária urbana foi promovido pela Secretaria do Ambiente Pesca e Urbanismo, por meio do Setor de Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Nesta primeira etapa foram contemplados mais de 70 moradores das ruas Dr. Eduardo José Lima Filho e Deocleciano José da Silva, do bairro de São José.

A Certidão de Regularização Fundiária será protocolada no Cartório de Registro de Imóveis de Búzios, e em até 60 dias o cartório entregará as matrículas de cada lote para que o prefeito entregue para cada família seu título de propriedade.



Por meio do projeto de Reurb será efetuado obras de drenagem e pavimentação na vala existente entre as ruas João Henrique de Souza e Eduardo José Lima Filho, outra reivindicação antiga da população local. A obra será executada pela Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem.

Estiveram presentes no ato de assinatura os secretários do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento e de Obras, Saneamento e Drenagem e vice-prefeito, o subcoordenador de Habitação, Daniel Azevedo, o presidente da Câmara Municipal de Búzios, Rafael Aguiar e os vereadores Josué Pereira, Niltinho de Beloca e Victor Santos.