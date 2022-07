Búzios traz Diogo Nogueira neste sábado em show gratuito - Divulgação

Búzios traz Diogo Nogueira neste sábado em show gratuitoDivulgação

Publicado 07/07/2022 12:57

Búzios - O município de Búzios, a península mais badalada do Estado do Rio de Janeiro receberá nos dias 22 e 23 de julho, um dos maiores eventos culturais do Brasil: o 20º Festival de Inverno do Sesc, com apoio da Prefeitura. A cidade é a única da Região dos Lagos a entrar no circuito, que acontece na praça Santos Dumont, no Centro e na praça do Inefi, na Rasa, com intervenções artísticas, atividades recreativas e oficinas.

No sábado (22), o cantor Diogo Nogueira será a grande atração da praça Santos Dumont. O show terá inicio às 20h. No domingo (23), o músico Paulinho Moska fará a festa a partir das 19h.

Na praça do Inefi serão realizadas atividades de recreação esportiva no sábado e domingo, além de mini jogos esportivos, badminton, Futmesa e outros.

Atrações culturais nas principais linguagens artísticas, como literatura, cinema, música, teatro, dança, circo e artes visuais, fazem parte da programação extensa que passará por Búzios. O evento é gratuito.