Prefeito de Búzios recebe o empresário Zé Augusto Nalin - Divulgação

Publicado 07/07/2022 12:58

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, recebeu em seu gabinete o empresário Zé Augusto Nalin, dono do Grupo Nalin no estado. O grupo conta hoje com 36 lojas, sendo 7 na Região dos Lagos.

Na visita, Alexandre Martins e Nalin conversaram sobre retomada econômica, política, turismo, avanços e projetos realizados em Búzios e perspectivas sobre o futuro de Búzios, da Região dos Lagos, do Rio de Janeiro e do Brasil. O vice-prefeito e Secretário de Obras, Miguel Pereira também esteve presente na reunião.

'Fui muito bem recebido pelo Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e pude perceber, logo ao entrar na cidade o quanto ele tem trabalhado e feito a diferença nesse lugar paradisíaco que é referência de Turismo na Região dos Lagos para o Brasil', afirmou com exclusividade ao Dia o empresário Zé Augusto Nalin.