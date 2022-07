Guarda Municipal de Búzios faz maior apreensão de animais Silvestre em cativeiro na história da cidade - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/07/2022 13:57

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal Ambiental com a Romu do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio apreendeu nesta sexta-feira (22) mais de 40 aves silvestres em cativeiro, no bairro da Rasa. A maior apreensão de animais Silvestre em cativeiro, realizada na história do município.

Segundo denúncia anônima realizada através do 153, um morador tinha mais de 40 aves em cativeiro e sob maus tratos, na Rasa. Diante desta denúncia uma grande operação foi montada pelos agentes para averiguar a veracidade da denúncia. Ao chegarem ao local, e com autorização do proprietário, foi constatada a veracidade dos fatos.

A Guarda Municipal Ambiental, com apoio da Romu, apreendeu no local:



– 36 gaiolas



– 8 alçapões



– 3 anilhas falsas



46 pássaros



– 24 Coleiros (Sporophila caerulescens)



– 10 Canários da Terra (Sicalis flaveola)



– 2 Tico-ticos (Zonotrichia capensis)



– 6 Tizis (Volatinia jacarina)



– 1 Sanhaço (Thraupis)



– 2 Canários Belga (Serinus canaria)



– 1 Pardal (Passer domesticus)



De acordo com a GMA, a quantidade de pássaros na apreensão desta sexta-feira é a maior já realizada em Búzios. Suspeito de integrar grupos que vendem os espécimes no mercado clandestino, o indivíduo ficará à disposição da justiça. A Fiscalização da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo foi acionada e os responsáveis foram devidamente infracionados dentro do que prevê a legislação.

Os animais serão avaliados por um veterinário e devolvidos à natureza assim que possível.

Observações:

Pardal e Canário Belga não são aves silvestres. Entretanto, também foram apreendidos por estarem ainda no alçapão armado (ilegal) e muito maltratados, respectivamente.





Quem deseja criar pássaros de maneira segura e legal deve procurar o SisPass (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros).