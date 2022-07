Búzios realiza formatura dos agentes aprovados no Curso Especial para Tripulação de de Embarcações de Estado no Serviço Público - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/07/2022 13:58

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo – Subcoordenadoria de Pesca e Agricultura, realizou nesta quinta-feira (21), a formatura e entrega de certificado e as habilitações dos servidores aprovados no curso ETSP (Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público), da Marinha do Brasil – Delegacia da Capitania dos Portos de Cabo Frio, para conduzirem embarcações do Estado.



Esteve presente o vice- prefeito interino e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, o secretário da Pasta, Evanildo Cardoso Nascimento, o subcoordenador de Pesca e Agricultura, Luiz Paulo e o Sr. Capitão de Corveta Geraldo Henrique Nascimento Melo Delegado da Capitania dos Portos em Cabo Frio, o encarregado do curso, o 1°SGT MR Ribeiro e sua guarnição de monitores.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio é uma Organização Militar responsável pela segurança e supervisão do tráfego aquaviário e a segurança nacional entre outras responsabilidades atinentes ao cargo. E contará com o apoio de nossos agentes capacitados da nossa municipalidade.