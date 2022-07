Jardim da Prefeitura recebe novo paisagismo - Prefeitura de Búzios

Jardim da Prefeitura recebe novo paisagismoPrefeitura de Búzios

Publicado 25/07/2022 13:58

Búzios - A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, por meio da coordenadoria de Praça e Jardins iniciou nesta semana a reurbanização do jardim em frente à sede da Prefeitura, no Centro.

O objetivo é revitalizar todos os espaços públicos com um novo toque. Os canteiros estão recebendo novas espécies ornamentais de vegetação, criando paisagismo e integração ambiental ao redor da Prefeitura. O local receberá novas espécies de bromélias, palmeiras fênix, oreias, entre outras.

A praça atrás da Prefeitura e ao lado da Escola Municipal Prof. Darcy Ribeiro também está sendo revitalizada.