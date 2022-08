Atletas de Búzios encerram participação em Campeonato Mundial de Sprint Inglaterra/2022 com conquista de medalhas e excelente colocação - Prefeitura de Búzios

Atletas de Búzios encerram participação em Campeonato Mundial de Sprint Inglaterra/2022 com conquista de medalhas e excelente colocaçãoPrefeitura de Búzios

Publicado 18/08/2022 12:40

Búzios - Nesta terça-feira (16), a comitiva de atletas buzianos encerrou a sua participação no Campeonato Mundial de Sprint Inglaterra/2022 com a conquista de medalhas e já comemora o resultado obtido. O Clube de Canoa Havaiana Hui Hoa Búzios participou com três equipes que foram classificadas como atletas da categoria 500 metros das equipes Open Masculina, Júnior 16 e Júnior 19, além de um atleta da categoria individual V1 500m do Clube Mahalo Búzios.

O atleta Juan Combotanassis conquistou duas medalhas de prata e na competição individual ficou em 6º lugar.

A equipe Hui Hoa competiu em grupo e conquistou o 10º lugar no ranking, a equipe Júnior 19 ocupou o 4º lugar e a equipe Júnior o 7º lugar.



Para a cidade de Búzios, a participação dos atletas é motivo de orgulho, já que a delegação representa não só a município como também o Brasil.