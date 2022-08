Cidade recebe o "7º Pride Búzios" neste fim de semana com a realização de shows e atrações culturais - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/08/2022 12:40

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, promove o apoio ao “7º Pride Búzios”. O evento será realizado durante os dias 19 a 21 de agosto, a partir das 18h, na praça da Ferradura e contará com atrações culturais destinadas para a gastronomia, artesanato e negócios.

O evento é voltado para diversidade LGBTQIA+ e trará atrações diversificadas para o público. Esta edição do festival terá como atração principal a cantora pop Lorena Simpson. O cantor Piettro, Beni Falcone, a drag Gabrielly Rodin e DJ’s também farão apresentações gratuitas no palco.

De acordo com o gerente de turismo e idealizador do projeto Fernando Bertozzi, o evento promete movimentar a economia local já que atrai um grande público para a cidade, “Búzios celebra a diversidade num fim de semana cheio de atrações para este público. Esperamos turistas de todo Brasil para desfrutar do que há de bom na cidade”, declarou.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira (19) – Praça da Ferradura – 18h

DJ, Junior Echoes, DJ Kayla Dreams, JV Delirio, Dj Dan, As Bee, Bella IX, Hagatta Mello e Diva More.

Sábado (20) – Praça da Ferradura – 18h

Dj Lilian Salles, Piettro, Rood Vicente, Karol Bastos, Teena Starling, Patrícia Machado, Felipe Coelho e DJ GFreak.

Domingo (21) – Praça da Ferradura – a partir das 14h

7ª Parada do Orgulho LGBT+ | Blindado, DJ Nanda Machado, DJ Guilherme Ramalho, Dj Livia Jotha, Mary Summres, Afeline Feroz, Pabllo do Jaca, Yanka Blu, Gabriela Monteiro, Ramal e Lorena Simpson.