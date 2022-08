Obra do calçadão na praia do Forno em Búzios segue para fase de conclusão - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/08/2022 12:40

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, dando continuidade na execução das obras em toda a cidade, informa que a construção do calçadão na praia do Forno segue para a fase de conclusão.

A praia do Forno teve a sua candidatura aprovada pelo Júri Nacional do Programa Bandeira Azul para receber o selo ecológico. A construção da rampa é uma iniciativa para a melhoria da acessibilidade, um dos requisitos para a inserção da praia no programa. Receber a Bandeira Azul é conquistar a maior premiação global dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo.

A cidade se transformou num canteiro de obras que abrangem diversos bairros do município. Na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito Alexandre Martins visitou as instalações das obras da Apae e pista de skate no canto esquerdo de Geribá.

O avanço das construções tem como objetivo principal oferecer uma cidade melhor estruturada aos seus moradores e turistas, gerando maior mobilidade urbana, segurança e o alcance de patamares nunca antes vistos em Búzios.