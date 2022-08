'Estamos anunciando uma parte do que faremos no nosso primeiro mandato', afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios em coletiva - Divulgação

'Estamos anunciando uma parte do que faremos no nosso primeiro mandato', afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios em coletivaDivulgação

Publicado 19/08/2022 14:52 | Atualizado 19/08/2022 16:58

Búzios - Tranquilo e bem humorado, um dia após a decisão favorável que recebeu do TRE no processo movido pelos seus opositores referente ao pleito eleitoral de 2020, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, reuniu a imprensa, seu secretariado, o Vice-prefeito e Vereadores para mais uma coletiva de imprensa, a segunda neste ano de 2022, para prestar contas e anunciar mais um pacotão de obras, que segundo o chefe do executivo buziano, 'é apenas uma parte do que faremos no nosso primeiro mandato'.

Além de divulgar as datas de grandes obras anunciadas na primeira entrevista coletiva, no início do ano, como a inauguração do prédio da Guarda Municipal e também o Centro de Convivência do Idoso (CCI) que será realizada em setembro, Alexandre Martins prestou contas do que já foi feito, como pavimentação e drenagem em várias ruas e avenidas, construção, manutenção e reforma de escolas e creches, reformas de praças e espaços públicos, colocação de grama sintética, projetos de paisagismo espalhados pela península, trocas de lâmpadas queimadas por lâmpadas de led, gerando economia aos cofres públicos municipais e ampliação da rede separativa de esgoto.

Ao lado do Vice-Prefeito Miguel Pereira, do Secretariado e do Presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, o prefeito da cidade mais badalada do Brasil, Alexandre Martins falou sobre o novo bairro Boa Vista, com 23 ruas sendo calçadas, anunciou a Festa de Búzios que contará com a presença de artistas famosos e ainda reforçou que o Hospital Municipal Rodolpho Perisse está sendo ampliado e com uma ala de CTI sendo implantada: 'Outras escolas estão sendo reformadas e creches sendo construídas, para atender a uma demanda de anos que herdamos de governos passados. Até dezembro teremos grandes eventos mensais, como a Festa de aniversário da cidade, fomentando a economia e movimentando Búzios, gerando renda, emprego e atraindo turistas e visitantes', afirmou entusiasmado o Prefeito de Búzios.

Segundo Alexandre Martins, além das obras e dos projetos que são promessas de campanha, e ele tem cumprido, outras obras e intervenções surgem através da população, que respondem, pedem ou solicitam, reforçando o lema de campanha de um governo participativo.

'Cobro de toda a minha equipe, que tudo seja feito da forma mais transparente e célere possível, até porque, precisamos adiantar e correr para que no verão, na alta temporada, tudo que está em andamento, sendo realizado, esteja pronto e não atrapalhe o fluxo, o trânsito e prejudique a nossa população, os empresários e os turistas. Todos falam que Búzios virou um canteiro de obras, e realmente virou, porém estou diariamente nas ruas cobrando e fiscalizando para entregarmos tudo quanto pudermos o quanto antes', declarou Alexandre Martins com exclusividade ao Dia, reforçando ainda, que esse é apenas o começo.