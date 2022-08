"Casa da Mulher Buziana" terá sede inaugurada na próxima segunda-feira - Divulgação

Publicado 19/08/2022 14:53

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, realizará na próxima segunda-feira (22), às 17h, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, lote 70, próximo ao Cruzeiro (Em frente a Auto Escola da Rasa), a inauguração da sede da “Casa da Mulher Buziana”.

O espaço foi planejado e estruturado para atender as moradoras da cidade com faixa etária a partir dos 16 anos e contará com a prestação de diversos serviços voltados para o público feminino.

'A Secretaria da Mulher e do Idoso é uma conquista do governo Alexandre Martins, onde, mesmo com pouco tempo, inaugurada em 8 de março de 2021, conseguimos avançar e atender centenas de mulheres vítimas de violência doméstica e agora, inaugurar essa sede da Casa da Mulher Buziana para capacitá-las e qualificá-las para o mercado de trabalho', afirmou a Secretária Daniele Martins.



O horário de funcionamento da “A Casa da Mulher Buziana” será de segunda à sexta-feira das 08h às 17h e faz parte do projeto da secretaria da Mulher que é pautado em realizar ações de empoderamento e crescimento da mulher.