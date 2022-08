Búzios sai na dianteira da educação e implanta o reforço escolar para repor as perdas da pandemia da Covid-19 - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/08/2022 12:11

Búzios - O município de Armação dos Búzios sai na frente mais uma vez e é o único da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e um dos poucos do Brasil, a organizar um calendário de reforço escolar para os alunos e estudantes da rede municipal de ensino, repondo as perdas educacionais durante o período da pandemia de Covid-19.

O anúncio oficial foi feito pela Secretária de Educação do balneário, Carla Natália e o Prefeito Alexandre Martins, durante coletiva de imprensa e prestação de contas realizada na última semana.

'Aqui não se faz mágica, aqui se trabalha. Ninguém tem se preocupado com a reposição de conteúdo e grade escolar dos alunos da rede municipal da Região e do Brasil, atrasada consideravelmente com a pandemia do coronavírus, pois nós estamos. Nossos alunos tem aulas de reforço semanal para receberem o conteúdo e nivelarmos nossa educação, proporcionando a eles acesso ao conhecimento e ensino de qualidade', revelou com exclusividade o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins.

Além das aulas de reforços, Carla Natália, Secretária de Educação apresentou dados, projetos que estão dando certo e avanços na pasta, tais como aperfeiçoamento da equipe, cursos de qualificação, reforma das escolas, construção de escolas e creches, trocas de mobiliários, merenda de qualidade e estrutura para receber os alunos da rede pública: 'Os desafios são enormes, mas vamos rompendo com o desafio de transformar a educação buziana, levando aos alunos e estudantes da rede pública de ensino, e em consequência, as famílias da cidade, a melhor estrutura, o melhor ensino, os melhores profissionais, capacitados e qualificados para avançarmos ainda mais', afirmou ao Dia Carla Natália.