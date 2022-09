Búzios segue com obras de saneamento básico visando alcançar 100% da população - Prefeitura de Búzios

Búzios segue com obras de saneamento básico visando alcançar 100% da população Prefeitura de Búzios

Publicado 22/09/2022 19:16

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, realiza várias obras de saneamento básico no município com o objetivo de alcançar 100% da população com acesso ao saneamento básico.



Nesta semana foi concluído o manilhamento do valão na rua João Henrique, em José Gonçalves. De acordo com o secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, há muitos anos os moradores vinham sofrendo com os constantes alagamentos no local.

“Bastava chover para a vala a céu aberto transbordar e deixar os moradores ilhados. Hoje o valão encontra-se manilhado e tampado, trazendo mais tranquilidade aos cidadãos. Está semana estamos iniciando as obras no valão de Cem Braças. O canteiro para a execução das obras já chegou no bairro”, disse o secretário.

Os bairros de José Gonçalves, Rasa e Alto da Boa Vista também recebem pavimentação e drenagem. O saneamento básico contribui com a saúde, a educação, o meio ambiente, a economia e o desenvolvimento da cidade.