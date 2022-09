Búzios

Búzios recolhe mais de 350 kg de resíduos no Dia Mundial da Limpeza

As ações no World Clean Up Day reuniram duas equipes em cada praia, ambas compostas de servidores municipais e atores da sociedade civil engajados na causa ambiental, convergindo esforços para potencializar e otimizar a preservação ambiental na cidade

