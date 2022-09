MPBúzios reúne milhares de pessoas neste fim de semana na Praça da Ferradura e chama atenção pela qualidade musical e organização - Divulgação

Publicado 20/09/2022 14:03

Búzios - O MPBúzios, realizado neste fim de semana (15, 16, 17 e 18) na praça Dona Dita, na Ferradura, reuniu milhares de pessoas e chamou atenção pela organização impecável, nível musical com os melhores intérpretes da música popular brasileira e público presente, entre turistas, visitantes e moradores do balneário.

'Há muito tempo não via um evento de altíssima qualidade como esse em Búzios, já que é o primeiro de muitos, assim espero, e em toda a Região dos Lagos. Que os outros municípios aprendam a fazer bons eventos como esse', afirmou toda animada a Cláudia Souza, moradora de Búzios.

O festival organizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, registrou uma média de público de seis (06) mil pessoas por dia, nos quatro (04) dias de evento. O público cantou e dançou ao som de Jorge Vercillo, Ivan Lins, Fernanda Abreu e Maria Gadú, além dos tributos a músicos nacionais como Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller.

'O que presenciamos aqui é a prova de que é possível realizar eventos de bom gosto, que atenda aos mais exigentes musicalmente e com isso, aqueça a economia com um público diferenciado que veio de todo o estado do Rio de Janeiro e cidades vizinhas da Região dos Lagos curtir as noites em Búzios conosco', declarou o empresário Roberto Carvalho.

A primeira edição do MPBúzios foi marcado pela boa música, interpretações icônicas, embalados sob um clima intimista que retratava a alegria e o prazer de estar ali, incluindo dos artistas que cantaram por horas e ainda retornaram ao palco, como o caso da cantora Maria Gadú. A dona do hit 'Rio 40 graus', a cantora Fernanda Abreu, declarou que o show no MPBúzios foi o melhor de sua carreira.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, participou dos quatro (04) dias de evento e comentou a satisfação em ver o sucesso do PBPúzios: “Quero agradecer ao nosso prefeito Alexandre Martins pelo apoio de sempre. Ao presidente da Funarj, José Roberto Gifford, por contribuir com grandes eventos em nossa cidade, além do empenho e dedicação de toda equipe da secretaria de Turismo para que este evento fosse um sucesso. Estamos trazendo um conceito novo de arena para a praça da Ferradura. A MPB revolucionou toda uma geração nos anos 60. O primeiro MPBúzios mostrou que veio para fazer parte dos grandes eventos da cidade mais badalada do Brasil”, afirmou Dom.



A programação do MPBúzios teve início às 17h30 com DJs e músicos locais, às 18h30, tributos a músicos nacionais, e às 20h, o tão esperado show dos grandes nomes da música popular brasileira.