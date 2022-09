Primeiros dias do 'MPBúzios' tem recorde de público, aquece a economia e agita o bal - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/09/2022 17:50

Búzios - O primeiro 'MPBúzios' vai para o terceiro dia e já se mostra um sucesso e recorde de público na Praça Dona Rita, no bairro da Ferradura, no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Desde quinta-feira (15) o balneário mais charmoso do Brasil e hoje a cidade mais badalada, recebe grandes nomes da música popular brasileira, como Jorge Vercillo e Ivan Lins, que se apresentaram nos dois primeiros dias de evento.

Neste sábado, o 'MPBúzios' recebe Fernanda Abreu do hit 'Rio 40 graus' e no domingo (18) será vez da voz inconfundível de Maria Gadú.

A primeira edição do evento conseguiu movimentar a península, aquecer a economia local e agradar aos mais seletos gostos musicais, provando que o calendário de eventos, anunciado com pompa e circunstância no início do ano em entrevista coletiva, foi mais um acerto do atual governo visando uma guinada turística de qualidade nesse momento de retomada econômica de Búzios.