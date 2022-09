Centro de Convivência do Idoso em Búzios será inaugurado na próxima semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/09/2022 14:02

Búzios - Os idosos do município de Armação dos Búzios na região dos Lagos do Rio estão em contagem regressiva para o grande dia da inauguração do novo Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro São José. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, realizará a inauguração do CCI dia 29 de setembro, às 17h30.



O novo espaço, anunciado em entrevista coletiva no início do ano em Búzios, foi projetado pensando em oferecer conforto e qualidade para o bem estar das pessoas na Melhor Idade do balneário.



Os idosos poderão disfrutar de salão para atividades coletivas, salas de aula e de informática, vestiários, copa, cozinha, área, banheiros e piscina aquecida com cobertura para exercícios físicos.

A secretária da Pasta, Daniele Guimarães, está preparando cuidadosamente cada detalhe da inauguração: “Projetamos tudo com muito esmero. Cada cômodo, cada móvel foi planejado pensando neles. Estamos em contagem regressiva para a inauguração. A Melhor Idade de Búzios merece todo esse carinho e acolhimento”.

Atualmente os idosos são assistidos na sede da Secretaria da Mulher e do Idoso, e também contam com aulas do Projeto Envelhecimento Ativo e Saudável:



– Coral Canta a Vida –



Quarta-feira às 08h30



– Teatro Trem da Vida –



Sexta-feira das 09h às 12h



– Aulas de Yoga e Alongamento –



Segunda e quarta-feira, às 10h30 e 14h



– Ginástica e Alongamento –



Segunda e quarta-feira, às 9h e às 15h



Terça e quinta-feira, às 10h30, às 14h e 15h



– Projeto Vida em Movimento –



Segunda-feira, às 10h



Quarta-feira, às 14h.