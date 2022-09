Prefeitura de Búzios aplica mais de 5 mil vacinas antirrábicas em cães e gatos - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/09/2022 18:32

Búzios - No dia 24 de setembro a Prefeitura de Búzios participou da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2022, com pontos de vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, atingindo todos os bairros e imunizando 4.018 cães e 1020 gatos, com o total de 5.038 animais protegidos contra a raiva.



A vacinação antirrábica de cães e gatos permanece sendo a principal ação de proteção dos animais contra a raiva e consequentemente de proteção a humanos. É considerada uma margem segura de imunização para os municípios que 80% do total de animais sejam vacinados, e Búzios atingiu 99% da meta.

A campanha de vacinação acontece em todo território nacional apenas uma vez ao ano. No município houve ampla divulgação, por meios dos canais oficiais e como utilidade pública nos veículos de comunicação.