Búzios participa do "Fórum Cultura Mais Diversidade "no Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Búzios participa do "Fórum Cultura Mais Diversidade "no Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Publicado 27/09/2022 18:33

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, participa nesta quarta e quinta-feira (27 e 28) do Fórum Cultura Mais Diversidade na Biblioteca Parque, na cidade do Rio de Janeiro. O evento visa a capacitação, empregabilidade e o apoio ao empreendedorismo e cooperativismo de mulheres, pessoas negras, PCDs, da comunidade LGBTQIA+, jovens, 50+, migrantes/refugiados, povos originários/tradicionais, pré e egressos do sistema prisional, volta ao modelo presencial depois de dois anos de pandemia.



O Fórum reúne diversos projetos que já atuam, com sucesso, no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil e do mundo, discutindo os desafios e apontando caminhos para que a cidade e toda a sociedade sejam cada vez mais inclusivas. O gerente de turismo de Búzios, Fernando Bertozzi está presente no evento participando de rodas e mesas redondo com o objetivo de discutir ações e propostas para ser aplicadas no município.



Vale lembrar que ano passado, a edição do evento teve Búzios como sede numa versão híbrida devido a pandemia da COVID-19. A volta da realização deste evento de forma presencial no Rio de Janeiro representa a retomada das atividades de antes da pandemia e a vontade de se discutir cada vez mais a diversidade.