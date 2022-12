"Cantata de Natal" de Búzios se apresenta nesta sexta e sábado na praça do Inefi - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2022 19:00

Búzios - Será nesta semana a aguardada 'Cantata de Natal' de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, que realizará o musical pelo segundo ano consecutivo. A Cantata será apresentada pelo coral da cidade e já é considerada uma tradição no balneário.

'A Prefeitura de Búzios, por meio do Coral Municipal, realizará a segunda “Cantata de Natal” do município nesta sexta-feira (09) e sábado (10) às 19h30, na praça do Inefi, no bairro da Rasa. Este ano o musical de Natal terá a estreia do Coral Infantil de Búzios', informam.



O musical de Natal intitulado “Incomparável” terá a direção artística e regência do maestro Alberto Midon, com adaptação da preparadora vocal do coral, Gleris Domingues. A “Cantata de Natal” contará com a participação de 100 vozes do Coral Municipal e do Coral Infantojuvenil.



O evento contará também com as participações especiais do grupo Brazilian Piper, uma banda de gaitas escocesas de São Gonçalo-RJ e da Orquestra de Sopros “Nova Aurora”, de Macaé.