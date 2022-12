Xande de Pilares agita Búzios nesta sexta no projeto 'Torcida Claro Brasil' - imagem de internet

Publicado 01/12/2022 16:03

Búzios - O projeto 'Torcida Claro Brasil' está agitando e animando a 'Copa do Mundo 2022' no estado do Rio de Janeiro, e na cidade mais badalada do Brasil não poderia ser diferente e nem ficar de fora. Búzios será palco do show de Xande de Pilares nesta sexta-feira (02) na Ferradura.

O evento conta com transmissão simultânea das partidas e grandes shows de artistas brasileiros. Os eventos são gratuitos e atuam como pontos de encontro para torcedores fluminenses e buzianos acompanharem e vibrarem com os jogos e, depois, comemorar ao som do melhor da música nacional. Cada local contará com telões enormes (de 7×4 metros e 6×4 metros) de led de alta definição para que o público possa assistir aos jogos.

O objetivo do evento é promover ações de esporte nas três regiões do estado do Rio de Janeiro, Região Metropolitana, Região dos Lagos e Região Serrana. O Torcida Claro Brasil é uma realização da Peck Produções com patrocínio da Claro e Secretaria de Estado de Esporte e da Prefeitura de Búzios.

Se liga na programação que vai embalar o jogo do Brasil e Camarões:

Búzios – Praça Santos Dumont (Rua César Augusto São Luis, 334)

13h – Abertura dos portões

16h – Brasil X Camarões

18h – Xande de Pilares

CLÍNICAS DE FUTEBOL E FUTEVÔLEI:



Búzios – Inscrições: Futebol (Escolinha: Búzios Performance)



02/12, das 9h às 12h



Local: Praça da Mandragora – Lot. Portal da Ferradura, Búzios – RJ