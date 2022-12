Búzios sofre com o acumulado de 275 mm de chuva e alagamentos mas Prefeitura trabalha no socorro às vítimas - Prefeitura de Búzios

Búzios sofre com o acumulado de 275 mm de chuva e alagamentos mas Prefeitura trabalha no socorro às vítimasPrefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2022 19:19

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos sofre com as fortes chuvas e alagamentos causados pela grande quantidade de água, que segundo informações bateu o recorde de 275 mm, desde o fim de semana, porém, com pronta resposta por parte do Prefeito Alexandre Martins e da Prefeitura da cidade, que estão pelas ruas trabalhando e socorrendo as famílias vítimas das chuvas.

As condições climáticas seguem com indicadores de alerta para toda a Região dos Lagos nesta quarta-feira (30) e as equipes de força-tarefa da Prefeitura de Búzios permanecem nas ruas realizando o socorro às vítimas das chuvas. Segundo informações, desde sábado (26) às 22h até a data de hoje às 16h os acumulados pluviométricos totalizam 275 mm.

Dentre as ações continuas, está a aquisição de mais uma bomba para ajudar na drenagem das áreas alagadas. As águas baixaram um pouco e o trabalho das equipes nas residências das vítimas foi retomado na manhã desta quarta-feira (30) com entrega de donativos e atendimento médico para as famílias nos bairros de Baía Formosa e Alto da Boa Vista. A secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, permanece acompanhando a assistência prestada aos moradores.

O panorama de apoio e suporte prestado pelas equipes às vítimas desde o início das chuvas é de 439 atendimentos distribuídos em 149 famílias. Das famílias atendidas, 12 estão desalojadas. Até o momento a Defesa Civil realizou a interdição de duas casas e não há registro de nenhuma família desabrigada.

Há uma equipe de plantão na Escola M. José Pereira Neves em Cem Braças para atendimento e no local há um abrigo provisório para quem precisar. Pontos de coletas de doações foram disponibilizados e em caso de urgências e chamados a população deve entrar em contato pelos telefones da Defesa Civil 199 e (22) 2633-0827 e Ouvidoria (22) 99993-8115.