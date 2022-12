Prefeitura de Búzios realiza 439 atendimentos a 149 famílias vítimas das chuvas e alagamentos - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2022 19:19

Búzios - A prefeitura de Búzios vem realizando desde segunda-feira (28) uma ação coletiva que conta com a participação de várias secretarias para a entrega de donativos para as famílias atingidas pelas chuvas ocorridas no município na madrugada de sábado a domingo.

As secretarias da Mulher e do Idoso, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Educação, Ciência e Tecnologia, Ambiente e Urbanismo, Segurança e Ordem Pública, Guarda Vidas, Defesa Civil, Administração e Governo juntamente com colaboradores das demais pastas adentraram a noite realizando a organização e entrega dos materiais recebidos pela população.

Colchões, travesseiros, água mineral, produtos de higiene pessoal, roupas, entre outros foram distribuídos durante a ação que perdurou durante a noite e percorreu os bairros de Cem Braças e Baía Formosa. A secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, percorreu as ruas, ouviu atentamente aos moradores e disponibilizou uma equipe para auxiliar na força-tarefa.

A secretária da pasta de Assistência Social, Joice Costa ressaltou a necessidade do atendimento imediato as demandas: “É uma união de forças de todo o secretariado municipal em prol de um bem coletivo, para que os estragos causados pelas fortes chuvas sejam amenizados. Gestos de solidariedade que se tornam importantes nesse momento, para quem perdeu muita coisa”, declarou.

Após as chuvas ocorridas na cidade, muitas localidades sofreram prejuízos e o prefeito Alexandre Martins acompanha de perto todas as medidas e ações realizadas pelas equipes que estão nas ruas desde a madrugada de domingo. O chefe do executivo solicitou aos colaboradores que estejam de prontidão para todos os chamados da população e nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30) as atividades foram retomadas logo cedo.