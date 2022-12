Equipe da Saúde de Búzios atende moradores atingidos pelas enchentes - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/11/2022 19:20

Búzios - Como parte da força tarefa montada pela Prefeitura de Búzios, por determinação do prefeito Alexandre Martins, para atender os munícipes atingidos pelas enchentes ocasionadas pela forte chuva do último domingo (27), a Secretaria Municipal de Saúde enviou uma equipe formada pelo médico Antonio Pedro Montera, a gerente de estratégia da saúde da família, Priscila Merlin, e a enfermeira Anna Thamara. Os três realizaram consultas, atenderam urgências e deram orientações relacionadas aos riscos do contato com a água contaminada.

Antonio explicou às famílias que a Prefeitura garante vacina, em especial contra o tétano e a hepatites, aos que tiveram contato com a água contaminada, e a importância de maior atenção nos próximos 40 dias – tempo máximo para manifestação de doenças. Também reforçou que a qualquer sinal de sintomas, como dor de cabeça e corpo, tontura e diarreia, procurar a Unidade de Saúde Mais (UBS) próxima.

“Hoje é só o primeiro dia e haverá mais visitas aos moradores dos bairros atingidos para verificar a situação e atender as urgências. Mas as UBS também estão preparadas para atender aos que possam ao longo dos próximos dias manifestar sintomas. É muito importante que possamos tratar essas pessoas logo no início. ”, reforça o médico.

Outra ação da equipe de Saúde foi identificar situações propícias à formação de possíveis focos de doenças endêmicas como dengue, zika e chikungunya, para indicar a visita dos agentes de combate a endemias.

Na força tarefa, que faz parte do plano de contingência do município, também estavam presentes representantes das Secretarias da Mulher e do Idoso, Desenvolvimento Social, Serviços Públicos, Segurança Pública e suas respectivas Coordenadorias. A Prefeitura realizou distribuição de alimentos, água mineral, roupas, material de limpeza e higiene pessoal, além de colchões, cobertas, lençóis e toalhas. As famílias foram cadastradas para acompanhamento pelas respectivas secretarias as necessidades identificadas na ocasião. Também está sendo realizado recolhimento de lixo, entulho e materiais acumulados pela correnteza, como também a drenagem de ruas, quintais e cisternas.