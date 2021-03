Por Renata Cristiane

Publicado 06/03/2021 12:55 | Atualizado 06/03/2021 13:18

O início da vacinação contra a Covid-19 em idosos de 80 a 89 anos, em Cabo Frio, foi marcada pela aglomeração e por muita espera nesta sexta-feira (5).

O horário previsto para aplicação das doses seria de 10h às 15h. Mas bem antes do anunciado, longas filas já tumultuavam a frente dos locais destinados à imunização. Algumas pessoas chegaram por volta de 3h da madrugada, para garantir um dos primeiros lugares da fila, temerosos que as doses pudessem esgotar.

A Escola Municipal Edilson Duarte, no Jardim Caiçara, um dos polos de vacinação, foi exemplo dessa situação. Centenas de idosos aglomeraram, muitos com guarda-sol para se proteger do calor. Uma senhora não aguentou o abafamento e chegou a desmaiar, mas logo foi socorrida por populares e enfermeiros. Segundo disse, ela estava em jejum e acabou tendo uma crise de fraqueza devido à queda de pressão.A maioria dos idosos cansados de esperar, chegaram a sentar em bancos e até mesmo no chão. Outros mais prevenidos, levaram cadeiras de praia, preparados para demora que viria.

Dona Conceição pediu que vacinação ocorra mais cedo Ludmila Lopes RC24h

Seu Luiz "espera não virar jacaré" Ludmila Lopes RC24h

Esse clima de tumulto somados à expectativa de tomar a primeira dose do imunizante, acabou gerando ansiedade e muita reclamação, como no caso Dona Conceição Valentim, de 83 anos: “Preferia que o início da vacinação fosse às 8h, não às 10h”, disse ela.Para quem escolheu se vacinar de carro, teve o sistema Drive Truz, no Centro de Reabilitação, no bairro Novo Portinho. Mas a situação não foi muito diferente por lá. De acordo com uma enfermeira que preferiu não se identificar, responsável pela abertura do posto, o horário da vacinação foi adiantado para às 7h, na tentativa de evitar filas, aglomerações ainda maiores e reduzir o tempo de espera. Porém, os carros já ocupavam todas as ruas da localidade, apesar do início da vacinação ter sido anunciado para às 10h.O senhor Silas Francesval, que levou uma amiga da família para vacinar, estava indignado. “Chegamos em torno de 8h e, até agora, sem expectativas nem para o início", afirmou. “A gente observa aqui, uma fila quilométrica de carros. Muitos idosos no sol, sem conforto, água e não tem um sanitário. As condições são precárias para expor nossos idosos, que tanto fizeram por nós. É uma situação humilhante o que vemos aqui!”, protestou.Já um idoso identificado como Luiz, que disse ter sido um dos primeiros da fila, confessou que chegou ao local por volta das 5h da manhã: “É lamentável a gente estar aqui a essa hora, né? Poderia ter começado 7h, 8h. É muito desconfortável para nós, idosos, né? Se podemos chegar aqui às 5h para não enfrentar fila, eles poderiam chegar mais cedo para começar a vacinação”, desabafou. Luiz destacou ainda que tinham três pessoas no carro com ele, fato que gerou muita reclamação, “eles estão querendo que seja uma pessoa por veículo, se fosse assim, a fila estaria lá no Rio de Janeiro!”.Mas apesar da demora de horas, ele não perdeu o bom humor: “Tô fazendo votos para que não vire jacaré", disse ele se referindo ao Presidente Bolsonaro.