Por Renata Cristiane

Publicado 20/03/2021 22:14

Prefeito Bonifácio e secretário de Meio Ambiente, Juarez Lopes foram acompanhar o início do funcionamento das barreiras RC24h

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Na tentativa insistente de entrar nas cidades que adotaram medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19, turistas estão burlando as barreiras sanitárias instaladas neste sábado (20). Grupos de cerca de 100 pessoas foram flagradas desembarcando no terminal de excursão de São Pedro da Aldeia com bagagens, e entrando em ônibus da Salineira (empresa regional de transporte público), que seguem naturalmente para Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios sem serem parados pela fiscalização.Além de usar o transporte coletivo, alguns também contratam táxis e Uber para infringir os decretos que proíbem ônibus de excursão.As prefeituras dos municípios da Região dos Lagos decidiram adotar medidas restritivas mais duras, para conter a rapidez com que a Covid vem contaminando e matando numa média alucinante acima de duas mil pessoas no Brasil nos últimos dias. A cidade do Rio de Janeiro proibiu praias e a entrada ônibus fretado. Era previsível que muitos procurassem a região.Dentre as medidas adotadas pelos prefeitos, estão barreiras e proibição de excursão. Mas os excursionistas insistem em burlar a lei e ignoram o risco da pandemia.A denúncia foi encaminhada para o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, do Comitê Executivo da Covid-19, que afirmou que iria entrar em contato com a direção da empresa para coibir a atitude. Assim que ficou sabendo do ocorrido, o secretário de governo Aquiles Barreto ligou para o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, pedindo para que ele intensifique a fiscalização neste ponto onde está acontecendo o desembarque clandestino de passageiros.Questionados sobre o uso da frota no transporte irregular dos grupos de turistas, o Grupo Salineira informou que detém a concessão das linhas municipais e intermunicipais. "O vídeo vinculado nas redes sociais mostrou um coletivo no interior do estacionamento dos ônibus de turismo em razão da necessidade de embarque de um cadeirante. Cumpre ressaltar que os municípios instalaram barreiras sanitárias e só entram nas cidades passageiros de ônibus de turismo com voucher de reserva em hotéis e pousadas. A empresa vem cumprindo seu papel de transportar pessoas cumprindo os decretos e todas as medidas de combate a COVID19", disse a nota.Na manhã deste sábado (20), o município de Cabo Frio deu início à instalação das barreiras sanitárias nos acessos à cidade, obedecendo novo decreto municipal com medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. A fiscalização acontece na Avenida América Central, na altura da Praia do Siqueira, e na Avenida Wilson Mendes, em frente ao Dormitório das Garças. Já pelo início da manhã, a medida causou engarrafamentos nas duas entradas, devido à grande procura de turistas e também, de trabalhadores da região central da cidade.Com o novo decreto, só entram na cidade moradores, pessoas que comprovem vínculo empregatício, turistas que apresentarem voucher de hospedagem na rede hoteleira ou nas casas legalizadas e até 40 ônibus de turismo, conforme determinado pelo Decreto Municipal Nº 6.475.O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), fez questão de acompanhar de perto a instalação das barreiras, acompanhado do líder de governo, Davi Souza, do secretário de Mobilidade Urbana, e do secretário de Meio Ambiente Juarez Lopes.