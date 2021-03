O disparo foi efetuado por dois homens encapuzados, segundo testemunhas Sabrina Sá (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 20/03/2021 22:33 | Atualizado 20/03/2021 22:34

Um homem, identificado como Nilson Alves, conhecido como Nilsinho, foi baleado nas proximidades da padaria Remmar, no bairro Braga, em Cabo Frio.

De acordo com testemunhas, a vítima estava com o carro, modelo BMW, parado no sinal da Rua Maestro Braz Guimarães, quando foi atingida pelo disparo que atravessou seu pescoço. Ainda segundo relatos, o disparo foi efetuado por dois homens encapuzados.

A vítima foi identificada como Nilson Alves Internet Populares ajudaram a conter o sangramento enquanto aguardavam o socorro do Corpo de Bombeiros. A polícia também foi acionada e esteve no local.O empresário foi levado com vida para o Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Nas redes sociais, amigos fazem campanha para arrecadação de sangue para Nilson. Doadores do tipo O- podem procurar a Hemolagos.

O Dia entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda mais informações sobre o caso.