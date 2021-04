Prefeitura de Cabo Frio - sede Internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 21:29

A Prefeitura de Cabo Frio está com vagas abertas para estágio obrigatório e sem remuneração em diversas atividades nas secretarias municipais. Ao todo, são mais de mil oportunidades destinadas a estudantes de graduação e de cursos técnicos, em instituições de ensino conveniadas à Prefeitura.



Para participar, o candidato precisa estar devidamente matriculado na disciplina de estágio e estar de posse do Termo de Compromisso, que pode ser solicitado pelo WhatsApp: 22 99605-3261. Em seguida, deve procurar o setor que deseja cumprir o estágio para obter mais informações a respeito das vagas. Com a solicitação aprovada e o Termo preenchido, a Prefeitura emitirá autorização para o início das atividades.



Todos os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19 serão seguidos pelos alunos e funcionários nos locais de estágio. Até o momento, as instituições de ensino conveniadas são: Unopar, UERJ, Uninter, UFF, UNIRIO, UFRJ, INES, CESAP Lagos, ETAP e Estácio de Sá.

Confira os cursos disponíveis por setor:

Publicidade

Secretaria da Melhor Idade: Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia e Técnico de Enfermagem.

Secretaria-Adjunta de Comunicação: Jornalismo, Publicidade e Propaganda.

Secretaria de Cultura: Administração, Direito, Sistema de Informação e Gestão Pública.

Secretaria de Fazenda: Engenharia Civil, Administração, Contabilidade e Direito.

Secretaria-Adjunta de Receita: Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e Administração.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos: Engenharia Civil e Arquitetura.

Procuradoria Geral: Direito.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Administração.

Secretaria de Assistência Social: Serviço Social, Psicologia e Pedagogia.

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer: Gestão de Turismo ou Hotelaria

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento: Engenharia Ambiental e Engenharia Civil.

Secretaria Adjunta de Regularização Fundiária: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Serviço Social e Técnico de AutoCAD.

Secretaria de Administração: Administração.

Secretaria de Saúde: Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.

Coordenação de Psicologia: Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física e Técnico de Enfermagem.

Hospital São José Operário: UPG; trauma; clínica médica; clínica cirúrgica; centro cirúrgico; Central de Material Esterilizado (CME).

Hospital Otime Cardoso dos Santos: clínica médica; ambulatório; sala de vacina; trauma; emergência pediátrica e Central de Material Esterilizado (CME).

UPA Parque Burle: sala vermelha; sala amarela; hipodermia; acolhimento (técnicos de enfermagem); classificação de risco (enfermeiros).

Hospital Municipal da Mulher: enfermaria pediátrica; enfermaria clínica (ala); UI NEO; pré-parto e sala de parto e centro cirúrgico.

Centro de Saúde Oswaldo Cruz: ambulatório e sala de vacina.