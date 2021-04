Homem abordou a vítima, disse que era funcionário do banco e se ofereceu para ajudá-la a desbloquear senha de cartão. O suspeito fez a transferência e devolveu a ela um cartão falso, sem que a mesma percebesse Andréa Reys (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 24/04/2021 22:14 | Atualizado 24/04/2021 22:15

Mais um alerta de golpe na praça. Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, uma senhora de 62 anos foi vítima de um que lhe custou R$ 4.500,00. O crime aconteceu na manhã deste sábado (24), quando Ana Eliza Nogueira Oliveira foi ao Banco do Brasil, acompanhada da irmã, para tentar desbloquear a senha do aplicativo a fim de pagar suas contas e também para sacar dinheiro.

Foi quando tudo aconteceu, e de forma muito rápida, segundo a vítima contou a reportagem do O Dia

Publicidade

O golpista se fez passar por funcionário e entregou uma senha à vítima Andréa Reys (RC24h) De acordo com dona Ana, quando estava posicionada no caixa eletrônico dentro do banco, que fica em frente à Praça Porto Rocha, logo foi abordada por um homem que se identificou como funcionário daquela agência. “Ele estava com vários cartões e envelopes e se ofereceu para me ajudar a desbloquear a senha do aplicativo”, disse ela, que até esse momento não havia desconfiado de nada.Em seguida, ainda sem que ela percebesse, o suspeito pediu que ela digitasse a senha no caixa eletrônico a fim de realizar o processo. Foi o que ela fez. Mas, nesse instante ela percebeu que um outro homem se posicionou no caixa ao lado do que ela estava; e mais outros dois estavam posicionados do lado de fora.

“Eu disse que não precisava digitar mais, porque eu tinha desistido de fazer aquilo e ele insistiu, me coagiu. Disse que se eu não digitasse iria perder R$ 49,00 e me entregou um papel que falava isso mesmo. Fiquei com medo dele e digitei, e ele me devolveu o cartão, indo embora com os outros que estavam do lado de fora. Foi tudo muito rápido. Quando percebi, o cartão que estava comigo era de outra pessoa, de nome Sônia”, explicou.

Publicidade

Desconfiada da operação, a idosa acessou o aplicativo e, para seu desespero, o golpista havia transferido R$ 4.500,00 de sua conta como se fosse um pagamento, ainda não identificada, de uma pessoa de primeiro nome Francisco.

Numa infeliz coincidência, Dona Ana, que mora em São Pedro da Aldeia, disse que havia quase dois anos que não entrava na agência, mas como estava na rua, quis aproveitar para sacar um dinheiro.

Publicidade



A vítima fez um Registro de Ocorrência do golpe Andréa Reys (RC24h) Após o golpe, ela foi com a irmã até a delegacia para registrar ocorrência, mas foi orientada a realizar o B.O. online, o que já foi feito.Dona Ana também conseguiu fazer contato com o banco e foi orientada a comparecer à agência na segunda-feira (26), onde realizará uma contestação de transferência bancária.

“Agora só me resta rezar e pedir a Deus que eu consiga meu dinheiro de volta”, lamentou a vítima.