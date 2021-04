Havia um mandado de prisão em aberto contra ela, expedido pela comarca cabo-friense, pelo crime de tortura. Sabrina Sá (RC24h)

Uma advogada identificada como Fabiana Goulart Rocha Rodrigues Fulmignan foi presa nesta segunda-feira (26), acusada de torturar os próprios filhos em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi capturada após levantamento de dados do setor de inteligência, na Avenida Nilo Peçanha, no centro da cidade. Havia um mandado de prisão em aberto contra ela, expedido pela comarca cabo-friense, pelo crime de tortura.

A advogada foi condenada em 2018 pelo crime de Lesão Corporal em desfavor de dois dos cinco filhos dela. As agressões aconteceram, segundo a Civil, em 2014, quando as crianças eram menores de idade e foram agredidas por pauladas.

Em fevereiro deste ano, Fabiana agrediu o terceiro filho, desferindo tapas no rosto dele, de apenas sete anos.

As agressões foram registradas pelo companheiro da advogada, que enviou o vídeo para o pai das crianças e alertou sobre a agressividade da mulher.

A polícia informou que o pai das crianças, temendo piores consequências, acionou o Poder Judiciário, que expediu a ordem de prisão.

Fabiana é advogada inscrita na OAB/RJ e após a captura foi encaminhada para a 126 DP, onde aguarda o encaminhamento para uma unidade prisional.