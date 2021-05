Mulher foi presa em flagrante por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima após torturar o filho de três anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 21:22

Rio - Em audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira, a juíza Monique Correa Brandão dos Santos Moreira converteu a prisão em flagrante em preventiva de Isabele de Sousa da Silva. Ela é acusada de torturar e agredir o filho de apenas 3 anos de idade . A criança tem ferimentos no rosto, mãos e costas e precisou ser hospitalizada.

De acordo com o TJRJ, Isabele negou ter causado as lesões na criança e alegou que o filho tem problemas dermatológicos. No entanto, ela foi denunciada pelo próprio irmão, um policial militar, que desconfiou das agressões, além de ter notado a aparência subnutrida do sobrinho. O irmão também contou que Isabele já havia agredido a criança e a própria mãe, anteriormente.



Publicidade

"Os presentes fatos são de extrema gravidade, considerando a tenra idade da vítima, uma criança de apenas 2 anos, totalmente indefesa, que teria sido submetida a intenso sofrimento físico pela sua própria mãe. As lesões foram causadas em diversas partes do corpo da vítima, incluindo o rosto, mãos e costas. Além disso, as agressões foram tão intensas e desproporcionais que a criança se encontra hospitalizada, com previsão de internação de, pelo menos, 10 dias", escreveu a magistrada, em sua decisão.

Isabele foi presa em flagrante nesta terça-feira em sua casa no Morro do Urubu, Zona Norte do Rio.