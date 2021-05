A reportagem procurou a assessoria da Secti, que, em nota, não deu prazo algum para o inicio das atividades da unidade. Arquivo

Por Renata Cristiane e Luiz F. Rodrigues

Publicado 12/05/2021 20:41 | Atualizado 12/05/2021 20:41





Em entrevista ao O Dia, Castro disse que era “só resolver a papelada e botar para funcionar”. O governador afirmou que a unidade funcionaria ainda naquela semana, ou, no mais tardar, na semana seguinte. Pelo visto, a simplicidade aparente da fala do governador não resultou em nada além de frustração.



A situação virou um verdadeiro jogo de empurra. Nesta terça-feira (11), O Dia entrou em contato com a secretaria Estadual de Saúde, que disse que a responsabilidade sobre a questão, agora é da secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). A reportagem procurou a assessoria da Secti, que, em nota, não deu prazo algum para o início das atividades da unidade. De acordo com a nota, como o Hospital UNILAGOS não estava funcionando, a equipe médica precisou fazer o levantamento de todos equipamentos, medicamentos e insumos necessários.



Sem qualquer previsão, a nota concluiu que “o objetivo é que a população seja atendida na unidade nas próximas semanas, aumentando o número de leitos no enfrentamento à pandemia na região”.

Da promessa feita até hoje, o que se viu foi um contágio monstruoso da COVID-19, em especial, em Cabo Frio, mais populoso município da Região dos Lagos. Em 22 de março, com 11 meses de Pandemia, a cidade tinha 8.102 casos confirmados da doença, com 382 óbitos.

No boletim dessa terça-feira (11), são 10.037 casos confirmados e 528 mortes. Ou seja, em apenas 50 dias, foram 1.935 testes positivos para a COVID e 146 óbitos. Aproximadamente, uma morte a cada 8 horas.

A Prefeitura de Cabo Frio foi questionada pela reportagem se recebeu algum prazo do Estado para funcionamento do UNILAGOS. Por meio de nota, o município se limitou a ressaltar que “o hospital é uma unidade de saúde particular, e que aguarda as definições do Governo do Estado sobre a promessa de reabrir o local”.



Assim como a secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, O Dia procurou o Núcleo do Interior do Governo do Estado e também não obteve resposta com o setor.