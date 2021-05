Prefeito Bonifácio está fazendo passeio de barco pelas praias de Cabo Frio com os dois cônsules que já estão na cidade. "Hoje é dia de mostrar as belezas de nossa cidade aos nossos visitantes". Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 12:07

A partir de segunda-feira (24), a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai realizar o evento pioneiro “Jornada de Integração Cabo Frio – África”. O objetivo é unir história, diversidade cultural, educação e busca pela igualdade racial.

O evento, que acontece até o dia 17 de julho, marca a relação entre Cabo Frio e os países de Angola e Cabo Verde, proporcionando trocas culturais e imersão no universo de cada localidade.

A programação será iniciada na sede da Prefeitura de Cabo Frio, às 10h, com hasteamento de bandeiras, e terá prosseguimento no Hotel Malibu com uma mesa de trabalho entre os consulados africanos, representantes da Coordenadoria-Geral da Igualdade Racial e das secretarias municipais de Cultura e Educação.

Entre os presentes estarão o cônsul-geral honorário de Cabo Verde, Pedro Antônio Santos, e o cônsul de Angola, Mateus de Sá Miranda.

Com o objetivo de estabelecer políticas públicas municipais voltadas para a promoção da igualdade racial, a programação vai abordar temas relevantes para a troca de experiências entre o município e os países africanos.

Definidas como co-irmãs, a relação entre Cabo Frio, Cabo Verde e Angola foi formalizada pelo prefeito José Bonifácio em janeiro de 2021, quando foi recebido pelos cônsules africanos no Rio de Janeiro.

“Desde janeiro estreitamos os laços entre Cabo Frio, Angola e Cabo Verde, buscando um intercâmbio cultural junto aos dois países. Em uma riquíssima programação, vamos promover essa troca de experiências, histórias e desafios que vivemos aqui em Cabo Frio e nossos co-irmãos na África”, disse o prefeito José Bonifácio.

Um dos destaques da programação desta segunda-feira será a cerimônia de instalação de uma Comissão Permanente para a implementação da Lei Federal Nº 10.639/2003, que inclui no currículo escolar o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.

Confira abaixo a programação completa:

Banner digital de divulgação do evento que começa nesta segunda-feira (24) Divulgação

JORNADA DE INTEGRAÇÃO CABO FRIO-ÁFRICA

24/5 – segunda-feira

10h – Solenidade de recepção aos cônsules de Angola e Cabo Verde e hasteamento de bandeiras

Mesa de Trabalho com os consulados de Angola, Cabo Verde e representantes da Coordenadoria Geral para a Igualdade Racial e secretarias de Educação e Cultura

10h30 – Cerimônia de instalação da Comissão Permanente para implementação da Lei Federal Nº 10.639/2003, que inclui no currículo escolar o ensino de História e Cultura afro-brasileira

25/5 – terça-feira

14h30 – Painel “Africanidades”

31/5 – segunda-feira

10h – Painel “Ensino das relações étnico-raciais da Cultura Brasileira”

2/6 – quarta-feira

16h – Atividade Cultural: Grupo Rumpi Capoeira

7/6 – segunda-feira

10h – Painel “Apresentação do Projeto Educacional Patrimonial: Secretaria de Educação e Circuito dos Mestres Sabedores da Cultura Popular”

8/6 – terça-feira

10h – Painel “Experiências culturais dos coletivos Griot, Perifa Zumbi, Bizum e Omo Odé”

14/6 – segunda-feira

10h – Audiência Pública com a Comissão Permanente (Auditório da Prefeitura)

21/6 – segunda-feira

10h – Panorama da Literatura Africana no Brasil

22/6 – terça-feira

10h – Exposição “Raízes – Influências Africanas no Brasil”

26/6 – sábado

19h – Apresentação Cultural do Coletivo Omo Odé

28/6 – segunda feira

10h – Painel “Teatro, literatura e cidadania: contexto dos países de Língua Portuguesa”

29/6 – terça-feira

10h – Painel “Teixeira e Sousa: um cabo-friense com sentido ético de seu tempo”

3/7 – sábado

19h – Sarau de poesias com escritores e artesãos locais

20h – Fresh Charme: oficina de Baile Charme

5/7 – segunda-feira

10h – Painel “Literatura Africana de Língua Portuguesa”

6/7 – terça-feira

19h – Mostra de Artes Visuais

10/7 – sábado

19h – Apresentações culturais: Grupo Griot

12/7 – segunda-feira

10h – Painel “A obra de Amílcar Cabral”

13/7 – terça-feira

10h – Painel “Religiosidade afro-brasileira”

Apresentação sobre o livro “Faria tudo outra vez”

Exposição do Projeto de Lei sobre a criação do Conselho de Diversidade Religiosa e Combate à Intolerância

16/7 – sexta-feira

10h – Painel de Exibição “Metas e ações do Conselho de Promoção da Igualdade Racial”

17/7 – sábado

14h – Exposição de artefatos religiosos das religiões de Matriz Africana

16h – Feira Literária