Publicado 30/09/2021 19:03

Mais um episódio, no mínimo, inusitado no Novo Egito. Depois de parte de um restaurante que é dono ser tomado pelo fogo nesta quarta-feira (29), Jonas Gomes da Silva, o ‘Pastor do Bitcoin’, teve a igreja que comanda saqueada, na Rua Lourival Franco Oliveira, em Cabo Frio.



Sócio proprietário da Eagle Eyes, empresa de investimentos acusada de dar golpe em clientes na cidade, cuja sede fica no bairro Jardim Esperança, Jonas está “desaparecido” desde o último final de semana, quando parou de responder investidores.

Os dois estabelecimentos de propriedade do pastor empresário ficam localizados no mesmo bairro. O prédio da Igreja Apostólica Ministério Renascer em Silva, onde Jonas realizava cultos, teve o portão arrombado na tarde desta quarta-feira (28). Em seguida, populares invadiram o templo e levaram aparelhos eletrônicos, objetos, cadeiras e outros bens de valor.

Segundo informações, a ação contou ainda com o apoio de um caminhão, que parou na porta da igreja e ajudou a levar todo o material do local.



Durante a manhã, o restaurante Paladar Carioca pegou fogo. A Polícia Civil apura se o incêndio foi provocado por clientes da Eagle Eyes ou por causas naturais.