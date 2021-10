Ele estava com 41 cápsulas de cocaína, 34 trouxinhas de maconha, 28 pedras de crack e R$20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/10/2021 18:23

Um homem foi preso com drogas e uma moto com chassi adulterado no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (30).

A Polícia Militar informou que o criminoso foi capturado após uma denúncia anônima. No momento da abordagem, ele estava com 41 cápsulas de cocaína, 34 trouxinhas de maconha, 28 pedras de crack e R$20 em espécie, além da motocicleta, uma Honda CG 150, de cor vermelha, sem placa e com chassi raspado.

O homem foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.