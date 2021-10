A cerimônia de entrega das bandeiras acontece entre novembro e dezembro, no início da temporada de verão no hemisfério sul - Henrique Cavalcanti

Pelo quarto ano consecutivo, a Praia do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai hastear a Bandeira Azul – certificado internacional de qualidade ambiental. Foi divulgado nesta sexta-feira (1) o resultado da maior premiação global dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo. O júri internacional, reunido em Copenhague, na Dinamarca, divulgou os locais que vão receber a certificação ambiental e sustentável na temporada de 2021/2022. O Brasil conquistou 28 aprovações, sendo 22 praias. Além do Peró, a praia do Sossego, em Niterói, e a Praia e a Reserva, no Rio, foram contempladas com o selo ecológico.

De acordo com Leana Bernardi, coordenadora do Programa Bandeira Azul no Brasil, o ano foi desafiador para que as praias e marinas cumprissem com todos os critérios estabelecidos pelo programa.

“Por conta da pandemia, houve dificuldade para alguns em realizar testes de balneabilidade da água e certas atividades relacionadas ao programa. No entanto, com a ajuda de nossos parceiros, todos os critérios foram cumpridos, ganhando reconhecimento do júri nacional e internacional”, afirma.

A cerimônia de entrega das bandeiras acontece entre novembro e dezembro, no início da temporada de verão no hemisfério sul. Com 7,2 kms de costa com águas cristalinas, a Praia do Peró é a única no mundo onde a Bandeira Azul foi conquistada a pedido da comunidade, no caso os Amigos do Peró, entidade que luta pela preservação da orla da praia, que integra o Parque Estadual da Costa do Sol e a Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil. O programa é coordenado no Peró por Paloma Arias.

Para se qualificar para o Prêmio Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, seguranças e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em qualidade e proteção ambiental.

Praias premiadas na temporada 2021/2022:

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia do Sossego, Niterói – RJ

Prainha, Rio de Janeiro – RJ

Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Praia do Tombo, Guarujá – SP

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia de Piçarras – Balneário Piçarras – SC

Praia de Guarajuba, Camaçari – BA

Praia de Itacimirim, Camaçari – BA

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Prainha, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia da Sereia, Vila Velha – ES

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL