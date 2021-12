Ao invés de bolas vermelhas para decorar, caixas de leite, máscaras descartáveis, copos plásticos e etc... - Internet

Publicado 12/12/2021 14:01 | Atualizado 12/12/2021 14:03

Uma árvore de Natal de seis metros de altura, feita com lixo retirado do mar e praias de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi montada na Praia do Peró, no trecho certificado pela Bandeira Azul.

O objetivo da ação, uma parceria do Projeto Mar Sem Lixo e a prefeitura, busca alertar sobre a poluição marítima e conscientizar moradores e turistas sobre os danos ao meio ambiente e aos animais devido ao descarte irregular de resíduos.

A estrutura foi feita com rede de pesca irregular apreendida pela Guarda Marítima e Ambiental, e ornamentada com resíduos retirados das praias cabo-frienses pela equipe do Projeto Mar Sem Lixo. Tem de tudo um pouco: chinelo, garrafa pet, boia de isopor, brinquedos, escovas de dente, copos de guaraná, entre outros.

Roberto Ramos, presidente do Projeto, conta que o “lixo deixado nas praias matam mais de 100 mil animais marinhos a cada ano, principalmente com resíduos de plástico”.

A árvore foi totalmente custeada pelos comerciantes locais e a montagem feita por voluntários da população, além das equipes da prefeitura e do Mar Sem Lixo.

Nem todo mundo gostou Internet Nas redes sociais, o projeto não foi tão bem aceito assim. Em uma publicação no Facebook, uma internauta questionou a iniciativa, dizendo ser “uma afronta” e “péssimo para a imagem do bairro”.