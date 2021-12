Foram apreendidos dois revólveres calibre 38, 23 munições intactas, quatro lança-perfume, 5,5 kg de cocaína, além 26 sacolés e 500 cápsulas da mesma droga - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/12/2021 15:04

A Polícia Militar localizou dois autores dos disparos que vitimaram dois homens e deixou outros feridos na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste sábado (11). Os criminosos estavam no bairro Jacaré.



Conforme a PM, os elementos foram identificados após trabalho de investigação. Em diligências na Travessa Novo Mundo, os agentes encontraram ‘Bijuca’ e ‘Boquinha’, ambos com passagens criminais e integrantes da facção TCP.



Durante a prisão, ‘Boquinha’ ofereceu resistência e disparou contra a guarnição. Ele acabou sendo atingido e morreu.



Na ação, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, 23 munições intactas, quatro lança-perfume, 5,5 kg de cocaína, além 26 sacolés e 500 cápsulas da mesma droga. Um automóvel Fiat Siena de cor branca, quatro aparelhos celulares e uma balança de precisão também foram apreendidos.



O corpo do acusado foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. Já ‘Bijuca’ foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.