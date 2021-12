No total, foram apreendidos 54 cápsulas de cocaína, 20 buchas de maconha, R$ 10 em espécie e um aparelho celular - Letycia Rocha (RC24h)

No total, foram apreendidos 54 cápsulas de cocaína, 20 buchas de maconha, R$ 10 em espécie e um aparelho celularLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/12/2021 15:21

Um homem, identificado como T.A.P., foi preso com uma carga de drogas no último sábado (11), no bairro Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes circulavam pela rua David Gomes da Rocha quando observaram um elemento em atitude suspeita. Ele foi abordado e estava em posse de seis cápsulas de cocaína e cinco buchas de maconha. Ao ser indagado pelos policiais, o criminoso informou onde o restante do material entorpecente estava escondido.

No total, foram apreendidos 54 cápsulas de cocaína, 20 buchas de maconha, R$ 10 em espécie e um aparelho celular.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. Segundo a PM, ele é reincidente no crime e estava apenas há um mês em liberdade.