Crime aconteceu no último sábado (11), em uma suposta briga de facções rivais - Letycia Rocha (RC24h)

Crime aconteceu no último sábado (11), em uma suposta briga de facções rivaisLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/12/2021 15:28

Um tiroteio na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no final da tarde do último sábado (11), deixou banhistas em pânico. A Polícia Militar confirmou, nesta segunda-feira (13), que oito pessoas foram atingidas durante os disparos. Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na hora. A segunda vítima fatal, foi a óbito após dar entrada no Hospital Municipal São José Operário (HMSJO), no bairro São Cristóvão.



Segundo a PM, os disparos de arma de fogo foram registrados na faixa de areia da praia, na altura do Bolsão da Juju. Os sete baleados, conforme a corporação, foram socorridos, a princípio, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Parque Burle. A Prefeitura diz que, dos cinco levados à unidade pelo Corpo de Bombeiros, um foi transferido em seguida para uma clínica particular, com fratura de fêmur. As outras quatro pessoas foram encaminhadas para o HMSJO, onde uma foi medicada e recebeu alta, e outra foi a óbito. Os dois outros sobreviventes, de 19 anos e 24 anos, seguem estáveis e internados. Um outro rapaz, que trabalhava no local no momento do tiroteio, foi socorrido por populares.



O crime foi, supostamente, uma briga entre facções rivais. Um grupo, oriundo do Morro do Limão, comunidade dominada por criminosos do Comando Vermelho (CV), comemorava um aniversário em um quiosque, quando três homens armados se aproximaram e dispararam contra as pessoas que estavam no local.

Crime aconteceu no último sábado (11), em uma suposta briga de facções rivais Letycia Rocha (RC24h)



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). A Civil afirmou que as investigações estão em andamento para apurar “as circunstâncias das mortes dos dois homens e seis feridos durante o tiroteio”. A perícia foi realizada no local, as vítimas estão sendo ouvidas e diligências seguem para capturar todos os envolvidos. O policiamento foi imediatamente reforçado na orla e nas comunidades do Valão e do Limão, conforme a PM. Na madrugada do domingo (12), dois suspeitos foram localizados na Travessa Novo Mundo, no bairro Jacaré, que é comandado pela facção rival aos CV, a Terceiro Comando Puro (TCP). Na abordagem, um dos elementos, identificado como Boquinha, resistiu à prisão e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Central de Emergências, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo envolvido, identificado como Bijuca, foi preso. Durante a ação, os agentes recolheram armas, munições, drogas, celulares e um veículo utilizado pelos elementos no momento do crime.A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). A Civil afirmou que as investigações estão em andamento para apurar “as circunstâncias das mortes dos dois homens e seis feridos durante o tiroteio”. A perícia foi realizada no local, as vítimas estão sendo ouvidas e diligências seguem para capturar todos os envolvidos.