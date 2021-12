Cabo Frio

Jovem é atingido com gravidade no olho durante tumulto na Praia do Forte, em Cabo Frio

Família e amigos dizem que vítima foi ferida por bomba de efeito moral da PM; já a polícia afirma que uma garrafa arremessada por populares atingiu o rapaz na noite desta quarta (29)

Publicado há 6 horas