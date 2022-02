Adolescente é apreendido com carga de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/02/2022 15:46

Um jovem de 17 anos, identificado como D.A.L., foi apreendido com uma carga de drogas no final da manhã desta quarta-feira (23) no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

O adolescente foi capturado durante um patrulhamento da Polícia Militar pela rua Rio de Janeiro. O elemento estava em um beco mexendo em uma sacola e, ao perceber a presença dos militares, tentou fugir.

Ele acabou sendo alcançado e, após revistas, os agentes localizaram 16 cápsulas de cocaína, seis buchas de maconha, um recipiente com skunk e R$ 10 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

De acordo com a PM, ele já possuía uma anotação pelo mesmo crime.