Incêndio atinge supermercado de Cabo Frio - Internet

Publicado 07/03/2022 14:18

Os moradores do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, levaram um grande susto no início da manhã desta segunda-feira (7). Um incêndio atingiu um supermercado famoso na localidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi chamado por volta das 6h50, uma casa de máquinas no fundo do local pegou fogo.

Apesar da região ser bastante movimentada, ainda segundo os agentes, ninguém ficou ferido.