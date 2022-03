Traficantes do CV de Cabo Frio são presos quando iam para Búzios atacar facção rival - Divulgação da PM

Publicado 07/03/2022 14:42

REGIÃO DOS LAGOS - Três integrantes de facção do tráfico Comando Vermelho de Cabo Frio foram presos em flagrante, na noite deste sábado (5), dentro de um carro de transporte por aplicativo, quando se dirigiam para atacar facção rival em Búzios. Armas e munições foram apreendidas.

De acordo com informações do 25º BPM, a polícia militar recebeu a informação que os traficantes que atuam no bairro Reserva do Peró estavam indo para o Alto da Rasa, no município buziano. Ainda conforme a PM, um deles, conhecido como “Salgueiro”, e que seria suspeito de ter cometido homicídios no balneário, estava armado e junto com dois comparsas, os quais teriam cometidos diversos assaltos na noite anterior.

A equipe da PM fez um cerco tático e conseguiu interceptar o Celta prata onde estavam os suspeitos, na Estrada Velha de Búzios, próximo do Instituto Federal Fluminense, em Baía Formosa.

No interior do veículo havia uma pistola 9mm, 46 munições de mesmo calibre, dez munições calibre 38 e três celulares.

O trio foi preso e encaminhado para a 126ª DP, onde permanecem à disposição da justiça.