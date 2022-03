Vapor do tráfico é preso em Cabo Frio, no bairro Vila do Ar - Divulgação da PM

Publicado 07/03/2022 15:03

Em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, a PM prendeu um vapor do tráfico, de 22 anos, no bairro Vila do Ar. Ocorrência aconteceu no último sábado (5).

Conforme o 25º BPM, após receberem informação sobre venda de drogas, os policiais chegaram à Rua Bom Pastor e flagraram o suspeito com uma sacola. Foram recolhidas 41 cápsulas de cocaína, 36 pedras de crack, duas buchas de maconha e R$ 15,00.

O homem foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso.