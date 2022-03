Problemas em estrutura de escola impedem retorno presencial de turmas em Cabo Frio - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 07/03/2022 15:45

Alunos de algumas turmas da Escola Municipal Maria Dária Saldanha, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, estão impossibilitados de retornar às aulas presenciais por conta de problemas na estrutura da escola.



O retorno ao presencial, previsto para esta segunda-feira (7), na rede municipal de Cabo Frio não ocorreu na unidade, segundo comunicado da escola, porque lá “não tem salas suficientes para todas as turmas devido ao vandalismo sofrido”.



“Infelizmente, as obras ainda não começaram. Por esse motivo estamos retornando aos poucos”, disse o texto distribuído aos pais.



De acordo com o relato de mães ouvidas pela reportagem, tem salas que “estão caindo os pedaços”. Uma mãe que esteve lá disse ainda que o mato estava alto, revelando problemas na manutenção do espaço.



Os alunos do 1º e 2º ano da unidade seguirão com atividades remotas, com apostilas que devem ser retiradas e devolvidas na escola.



Segundo os responsáveis pelos alunos, as aulas na escola voltaram para o 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.



Os pais demonstraram insatisfação com a situação, visto que sequer há um prazo informado pela escola para solucionar o problema.



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a Escola Municipal Maria Dária Saldanha, no Jardim Esperança, está em processo de reforma. Por esse motivo, as aulas na unidade estão em formato híbrido. A licitação da obra da unidade escolar será realizada nesta quarta-feira (9).



Segundo a Prefeitura, outro prédio que também está em processo de reforma é o da Escola Municipal Edith Castro dos Santos, que fica no bairro Santo Antônio, em Tamoios, onde os alunos também seguem no sistema híbrido de ensino.



Para a retomada das aulas houve a liberação de mais salas para atendimento aos alunos até o início das obras. Além disso, a secretaria municipal de Educação está realizando procedimento para a contratação de estruturas modulares, que serão utilizadas durante as reformas.