Proprietário de loja de celular é preso por receptação em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/03/2022 14:13

O proprietário de uma loja de celulares e acessórios, no Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso pelo crime de receptação nesta quarta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncias de que um celular produto de roubo na segunda (28) estaria no estabelecimento.

De posse das informações, os militares foram até a loja, localizada na Rua Dr. Cardoso da Fonseca, e encontraram quatro aparelhos celulares de procedência duvidosa.

O dono do local, identificado como F..R.B., de 31 anos, foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e permanecendo preso. O material foi apreendido.