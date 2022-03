Tamoios Moto Show agita distrito de Cabo Frio em abril - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/03/2022 16:14

Em abril, o Tamoios Moto Show promete agitar o segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Entre os dias 14 e 17, o evento acontece no Parque de Exposições, conta com shows de 28 bandas de pop rock em dois palcos e exposições de carros e motocicletas antigas.



O encontro de motos na Fazenda Campos Novos terá, ainda, feira do produtor rural, feira de artesanato, espaço kids, passeio à cavalo e pônei, praça de alimentação, uma competição entre bandas de rock e o 1º Campeonato de Mini Ramp.



Com realização da Associação de Motociclistas de Tamoios (AMTRJ) e apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, o Tamoios Moto Show tem entrada franca mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridade da cidade.

